THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kayseri'de at keserken yakalanan baba-oğuldan ilginç savunma!

Kırsalda bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:26
Kayseri'de at keserken yakalanan baba-oğuldan ilginç savunma!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.

BABA-OĞUL AT KESERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu at keserken suçüstü yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:26
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı38 dk önce
    İyide kardeş bu yeni değil tüm türkiyenin bildiği yıllarca kayseride at ve eşşek etinden meşhur kayseri sucuğu yapılır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Küresel piyasalardaki negatif seyir devam ediyor
  1. Küresel piyasalardaki negatif seyir..
  2. dolar euroda son durum
  3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
  4. Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan..
  5. Donald Trump'a çok ağır sözler!..
  6. Diyarbakır'da PKK'nın inine girildi!..
  7. Cengiz Baykal kimdir?
  8. Çin'de yolsuzluk suçuna müebbet hapis..
  9. Amerika Kabil'deki terör saldırısını..
  10. Amerika Kandil'e ilaç gönderdi
  11. Ankara'da oto kaportacıya giren TIR..
  12. Karadeniz’de resmen fışkırdı! Tam 500..
  13. Dolar yeni piyasada kaç lira?
  14. Amerika'dan "İran-Rusya-Suriye petrol..
  15. 'Çin, DTÖ'den çıkarılabilir'
  16. Yeni gelir kapısı! 12 bin TL maaşı var
  17. Kara yollarında durum
  18. Yürekleri yaktı! Pazartesi göreve..
  19. Yanan kamyonun içinden ceset çıktı
  20. Riyad’da kazan kaynıyor!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

Günün Karikatürü

21 Kasım 2018
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı