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Kayseri'de askeri araç kaza yaptı!

Kayseri'de, Tunceli ve Hakkari'ye teslim edilmek üzere yola çıkan sıfır askeri araç, olumsuz hava koşullarından dolayı kaza yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma 10:33
Kayseri'de askeri araç kaza yaptı!

Kayseri-Nevşehir karayolu Üçkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 35 G 8790 plakalı askeri kirpi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Sıfır olan aracın, İzmir’den Tunceli’ye teslim edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kirpi ambulans kaza yaptı

Bir diğer kaza da yine Kayseri-Nevşehir karayolu Garipçe mevkisinde meydana geldi. 35 G 8785 plakalı askeri kirpi ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Bu kazada da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Sıfır olan aracın, İzmir’den Hakkari’ye teslim edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:33
  1. Tunceli
  2. Nevşehir
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Hakkari
  6. askeri araç kaza
  7. kirpi kaza

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