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Spor

Kayseri'de açık havada araçta maç keyfi!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Hes Kablo Kayserispor'du. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçı Kayserisporlu taraftarlar, araçlarında dev ekrandan izledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:55:00 -
Kayseri'de açık havada araçta maç keyfi!

Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı açık otoparkına dev ekran kurdu.

Taraftarlardan bir kısmı araçlarında, bir kısmı da açık havada, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını izledi.

Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanınca, taraftarlar üzüntü yaşadı.

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