Kayseri'de açık havada araçta maç keyfi!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Hes Kablo Kayserispor'du. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçı Kayserisporlu taraftarlar, araçlarında dev ekrandan izledi.
Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.
Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı açık otoparkına dev ekran kurdu.
Taraftarlardan bir kısmı araçlarında, bir kısmı da açık havada, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını izledi.
Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanınca, taraftarlar üzüntü yaşadı.