THY - Trabzon
0553 313 94 23

Kayseri'de acı olay! Beraber doğdular, beraber öldüler

Kayseri’de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşler Niğde’de yan yana toprağa verildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:53
Kayseri'de acı olay! Beraber doğdular, beraber öldüler

Yeşilhisar-Yahyalı yolunda Kapuzbaşı şelalelerine pikniğe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler Samet Açıkel ile Semiha Açıkel, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip Derbent mezarlığına defnedildi. Aynı otomobilde bulunan ikizlerin annesi Ümmügülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel’in nişanlısı Yasin Şahin'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

İkiz kardeşlerin babası Muammer Açıkel, çocuklarını son yolculuğuna uğurladı. Acılı baba cenazede metanetini korudu.

20 EYLÜL’DE DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Kazada hayatını kaybeden Semiha Açıkel’in ile aynı kazada yaralanan nişanlısı Yasin Şahin ile 20 Eylül’de düğün yapacağı öğrenildi. Semiha Açıkel’in tabutuna duvağı örtüldü.

Cenazeye AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:53
  1. Niğde
  2. kayseri
  3. ikiz kardeşler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus bakanla görüştü
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Vladimir Putin: Türkiye ile..
    3. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    4. İran'dan ABD'ye petrol ikazı!..
    5. 'Devletimiz dayatılan formülleri..
    6. Tunceli’de uçuruma düşen kadın..
    7. Şehir şehir gezip 1 Liraya dert..
    8. Putin'den Türkiye açıklaması: İş..
    9. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    10. Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme!..
    11. TSK’dan nefes kesen klip!
    12. İzmir'de terör operasyonu!
    13. Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!
    14. Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı
    15. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    16. Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!
    17. Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!
    18. Otomobille ata çarptılar! 3 kişi..
    19. Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald..
    20. Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?