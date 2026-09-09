Kayseri'de 86 personel ve 2 drone ile düzenlenen torbacı operasyonunda 7 tutuklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Narkotik Şube ekiplerinin 2 aylık çalışmasının ardından yakalanan 7 şüpheli tutuklandı; aramalarda uyuşturucu ve ticarette kullanılan malzeme ele geçirildi.
Kayseri'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren planlı çalışmalar sonucunda 86 personel, 28 ekip ve 2 drone ile operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda G.A. (46), O.K. (39), S.T. (35), A.K. (48), G.E. (27), H.K. (38) ve T.B. (32) yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi.