THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık hayvan fosili bulundu

Kayseri’de 7,5 milyon yıllık olduğu ön görülen hayvan fosili bulundu. Fosilde incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kayseri’de bilinen ve bilinmeyen bütün zenginlikleri ortaya çıkaracağız” dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:35
Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık hayvan fosili bulundu

Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan mahallesi yakınları bir keçi çobanının görmesi üzerine harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan’ı bölgeye davet etti. Yapılan incelemede, fosillerin 7 buçuk milyon yıllık olduğu ve Savana koşullarında yaşayan fillere ait olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fosillerin bulunduğu alanda basın toplantısı düzenleyerek, bilgiler verdi. Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu kaydeden Çelik, “Zenginlikler şehri olarak tarif ettiğimiz Kayseri’de yer üstündeki zenginliklerimiz kadar yerin altında da zenginliklerimiz var. Bu ve buna benzer yer altındaki zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda önemli bir keşfi de bugün sizlerle paylaşacağız. Kayseri’nin az bilinen yada hiç bilinmeyen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması için her alanda çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla zenginlikler şehri Kayseri’ye başka zenginliklerde bulup ilave ediyoruz. Bu konuda sadece ülkemizde değil dünyada da belki bu tarz çalışmalara en fazla destek veren belediyeyiz. Şehrimizi turizm şehri haline getirmek için Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak için çalışmalar yaptık. Tüm güzelliklerimizi daha etkin hale getirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini kaydeden Çelik, “Gömeç, Turan ve Ispıdın üçgeninde bir takım hayvan fosilleri bulduk ve hemen orada çalışmalara başladık. Bu bölgede keçi çobanının uyarısıyla bu bölgede fosillerin olabileceğini anladık. Biz, bize gelen her türlü teklifi değerlendirmekle mükellefiz ve bu bölgeye de ekibimizi gönderdik. Keçi çobanımızın fosil bulmasıyla başlayan sürece büyükşehir belediyesi olarak bilim insanlarımızı devreye soktuk” şeklinde konuştu.

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan da, bulunan fosillerin zengin bir fosil grubu olduğunu söyleyerek, literatürde bu sağlamlıkta korunabilen başka bir buluntu olmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:35
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. arkeolojik kazı
  4. hayvan fosili
  5. 7 buçuk milyon yıllık fosil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    1. Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    2. Muhammed Salah'tan son dakika golüne..
    3. Bayburt fena karıştı! Polis gazla..
    4. ABD'den 'İdlib mutabakatı' açıklaması!..
    5. Karışık sebze sote nasıl yapılır?
    6. Soçi sonrası kritik toplantı... Putin..
    7. Semt pazarında ruj kavgası!..
    8. Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray..
    9. Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15..
    10. Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde..
    11. Tanırsanız mesele yok
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    13. Binalı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e..
    14. Güneş'ten ayrılık açıklaması! 'Bir..
    15. Altının kilogramı 243 bin 250 liraya..
    16. Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda..
    17. Türkiye'nin ayakları yerden kesilecek
    18. Hırvat basını: Dinamo onu durdurmak..
    19. AB'den itiraf: Göçmenleri siyasi..
    20. Köy muhtarı cinsel istismardan..
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk