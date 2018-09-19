Kayseri'de 7 buçuk milyon yıllık hayvan fosili bulundu

Kayseri’de Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan mahallesi yakınları bir keçi çobanının görmesi üzerine harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan’ı bölgeye davet etti. Yapılan incelemede, fosillerin 7 buçuk milyon yıllık olduğu ve Savana koşullarında yaşayan fillere ait olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fosillerin bulunduğu alanda basın toplantısı düzenleyerek, bilgiler verdi. Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu kaydeden Çelik, “Zenginlikler şehri olarak tarif ettiğimiz Kayseri’de yer üstündeki zenginliklerimiz kadar yerin altında da zenginliklerimiz var. Bu ve buna benzer yer altındaki zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda önemli bir keşfi de bugün sizlerle paylaşacağız. Kayseri’nin az bilinen yada hiç bilinmeyen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması için her alanda çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla zenginlikler şehri Kayseri’ye başka zenginliklerde bulup ilave ediyoruz. Bu konuda sadece ülkemizde değil dünyada da belki bu tarz çalışmalara en fazla destek veren belediyeyiz. Şehrimizi turizm şehri haline getirmek için Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak için çalışmalar yaptık. Tüm güzelliklerimizi daha etkin hale getirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini kaydeden Çelik, “Gömeç, Turan ve Ispıdın üçgeninde bir takım hayvan fosilleri bulduk ve hemen orada çalışmalara başladık. Bu bölgede keçi çobanının uyarısıyla bu bölgede fosillerin olabileceğini anladık. Biz, bize gelen her türlü teklifi değerlendirmekle mükellefiz ve bu bölgeye de ekibimizi gönderdik. Keçi çobanımızın fosil bulmasıyla başlayan sürece büyükşehir belediyesi olarak bilim insanlarımızı devreye soktuk” şeklinde konuştu.

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan da, bulunan fosillerin zengin bir fosil grubu olduğunu söyleyerek, literatürde bu sağlamlıkta korunabilen başka bir buluntu olmadığını kaydetti.