THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Kayseri'de 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de atık kağıt taşıyan TIR'ın dorsesinde 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:13
Kayseri'de 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları TIR'ı durdurdu. Operasyonda atık kağıtların içine gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü K.Y.,  sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

 



Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:13
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. kayseri
  4. tır
  5. kaçak sigara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Negredo'dan flaş transfer açıklaması!
    1. Negredo'dan flaş transfer açıklaması!
    2. Arafat'ta fırtına etkisini arttırdı!..
    3. Bakan Pekdemirli: Onların doları..
    4. AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah..
    5. Beyaz Saray'dan şok iddia! Seçimlere..
    6. Rusya'dan savaş uçağı hamlesi!
    7. BBP'li Destici'den Eskişehirspor mesajı!
    8. Ürdün Kralı Abdullah, Mark Milley ile..
    9. Hakkari'deki terör operasyonunda çok..
    10. Bekir Pakdemirli: Onların belki doları..
    11. Tokat valiliğinden çam ağacı açıklaması!
    12. Otobanda bariyerlere ok gibi saplandı:..
    13. Evlerin kapı kilidini kırarak,..
    14. Mardin’de inşaattan düşen işçi feci..
    15. Rusya’da düğün kortejinde kaza: 1 kişi..
    16. Muş’ta yabancı uyruklu kadının..
    17. Kral Abdullah'tan dikkat çeken..
    18. Siyah takım elbiseyle gömülmek..
    19. Malatya'da hareket halindeki kamyon..
    20. Sivas’ta otomobil şarampole..
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    Merzuki, "Brunson bahane" dedi ve ekledi: ABD'nin isteği sadece...
    Merzuki, "Brunson bahane" dedi ve ekledi: ABD'nin isteği sadece...