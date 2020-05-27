  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:54:58 -
Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi’nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.


Ayrıca, blokların girişine de polis şeridi çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı