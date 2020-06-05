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Aktüel

Kayseri'de 5 apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:08:42 -
Kayseri'de 5 apartman karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 3 mahallesindeki 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde 5 apartmanda ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine polis ekipleri, apartmanların çevresinde önlem aldı.

Apartmanlarda bulunanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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