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Aktüel Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı
Aktüel

Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:26:37 -
Kayseri'de 47 okulda "Sağlık Eğitimi Programı" başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 ilde uygulanan öğrenci ve öğretmenlere yönelik "Sağlık Eğitimi Programı", Kayseri'de 47 okulda başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Besime Özderici İlkokulu'nda uzman doktor tarafından, sinevizyon eşliğinde gösterilen filmlerle Kovid-19 salgını ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.

Öğretmenlerle programı takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin ikinci haftasına girdiklerini, devletin tüm kademeleri olarak çocukların sağlığı açısından her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Uzman doktorlar tarafından öğrenci ve öğretmenlere, Kovid-19 ile mücadele, bulaşma ve korunma yolları hakkında eğitim verildiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"İlimizde 47 okul pilot seçildi. Şu anda içinde bulunduğumuz okul da bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızla Kovid-19'un bulaşma yollarını, nasıl korunacağımız konusunda doktorumuzdan bilgi almak için buradayız. Emek veren tüm kademelere, tüm kurumlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bize emanet olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Elimizden geldiği kadar onları hazinelerimiz, en büyük değerlerimiz olarak koruyacağız."


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