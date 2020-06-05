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Kayseri'de 40 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:53:14 -
Kayseri'de 40 ev, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir mahalledeki 40 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeşilköy Mahallesi'nde oturan bir gencin, iş başvurusu için sağlık raporu almak amacıyla Kayseri Şehir Hastanesine gitmesi üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, tedavi altına alınan gencin yaşadığı mahalledeki müstakil 40 evde de karantina uygulanmasına karar verdi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.



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