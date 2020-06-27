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Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:19:29 -
Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine apartmanın girişine güvenlik şeridi çekilirken, bekçiler nöbet tutmaya başladı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

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