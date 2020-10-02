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Yaşam Kayseri’de 2 bin yıllık yer altı şehri turizme kazandırılacak
Yaşam

Kayseri’de 2 bin yıllık yer altı şehri turizme kazandırılacak

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen yıl bulunan, 26 giriş noktası tespit edilen ve 1300 metre uzunluğunda olan yer altı şehrinin turizme kazandırılması için yakın zamanda çalışma başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:55:00 -
Kayseri’de 2 bin yıllık yer altı şehri turizme kazandırılacak

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, daha önce sık sık yer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesinin Büyükbürüngüz Mahallesi’nde geçen yıl araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda olan yer altı şehri keşfedildi.

2 bin yıllık geçmişi olan yeraltı şehrinde temizlik ve aydınlatma çalışmaları başladı. Kayseri’de bulunan bu yer altı şehrinin turizme kazandırılması için yakın zamanda çalışmalara başlanacak.

“Tespit edilen yer altı şehrinden mahalleler arası bir geçiş söz konusu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükbürüngüz Mahallesi’ni Ağırnas, Turan, Gesi ve birçok mahalleye bağlayan geçitlerin olduğu yer altı şehrini turizme kazandırmak için çalışma yapacaklarını belirterek, Büyükbürüngüz'de bulunan yeraltı şehri önemli bir keşif olduğunu ve en uzun yeraltı şehri niteliğini taşıdığını açıkladı. Buradaki tespit ve çalışmaların halen devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tespit edilen yer altı şehirlerinden mahalleler arası bir geçiş söz konusu olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, Talas ilçesine kadar yer altı şehrinin uzandığı şeklinde ifadeler olduğunu da belirtti. Daha sonra bölgeyi bir bütün olarak düşündüklerini ifade eden Büyükkılıç, çalışmaları ona göre sürdürdüklerini açıkladı.

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