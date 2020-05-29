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Aktüel

Kayseri'de 15-20 yaş grubu gençler yeniden sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:13:10 -
Kayseri'de 15-20 yaş grubu gençler yeniden sokağa çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, istisna uygulamasıyla yeniden sokağa çıktı.

Kentin park ve bahçelerine giden gençler, görüşmedikleri arkadaşlarıyla özlem giderdi.

Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, kimisi de parklar da yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etti.

Arkadaşlarıyla Talas ilçesindeki bir parkta buluşan 17 yaşındaki Atakan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir evde olduklarını söyledi.

Arkadaşlarını özlediğini belirten Çetin, "Yaklaşık 2 aydır evdeyiz. Kısıtlama yokken arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Gayet iyiyiz. Sohbet edip, özlem gideriyoruz. Her şeyi özlemişiz. Evde sıkıldık. Nefes aldığımı hissediyorum. Her şey güzel." dedi.


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