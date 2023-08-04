Kayseri’de 13 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin’in...
Hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan 25 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...
Hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan 25 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz’da annesi ile hastaneye gitti.
Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı.
13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Tekin’in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.Günlerce süren çalışmaların ardından 25 yaşındaki Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’ndeki Derevenk Viyadüğü’nde cansız bedeni bulundu. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO