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Kayseri'de 12 öğrenci, yemekten sonra rahatsızlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler, uygulamalı ders sonrası yedikleri işlenmiş et ürünlerinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 19:23
Kayseri'de 12 öğrenci, yemekten sonra rahatsızlandı

Kayseri'de 12 lise öğrencisi öğle saatlerinde, ders programı doğrultusunda mantar, sosis ve salamdan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Talas ilçesinde bulunan Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, ders programı doğrultusunda mantar, sosis ve salamdan yaptıkları yemeği yedi. Daha sonra karın ağrısı yaşayan 12 öğrenci, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi ve çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:23
  1. Kayseri
  2. Talas ilçesi
  3. Gıda zehirlenmesi

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