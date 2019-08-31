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Kayseri’de 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin kök Hin keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
Kayseri’de 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin kök Hin keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık Şube ekipleri ile Felahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda bir tarlaya operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 bin adet esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ve 12 kilogram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
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