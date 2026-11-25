Kayseri’de 10,5 yıllık firari yakalandı!
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Kayseri’de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 'güveni kötüye kullanma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. (47) yakalandı. İşlemleri tamamlanan U.Ç. cezaevine teslim edildi.
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