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Yerel Kayseri'de 10 katlı binada yangın!
Yerel

Kayseri'de 10 katlı binada yangın!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kayseri’nin Talas ilçesinde 10 katlı bir binanın zemin katından yükselen duman paniğe neden oldu. Dumanın binanın elektrik aksamında oluşan bir arıza nedeniyle oluştuğu değerlendirilirken, dumanların tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar yeniden evlerine alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerine bulunan 10 katlı binanın zemin katında yoğun duman olduğunu fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın zemin katındaki oluşan dumanın kaynağını bulmak için çalışma yaptı. Elektrik aksamında oluşan bir arıza nedeniyle değerlendirilen dumanlar, ekipler tarafından tahliye edildi.
Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, tahliyenin ardından vatandaşlar yeniden evlerine döndü.

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