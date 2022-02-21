Kayseri'de 1 kilo 260 gram esrar ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 260 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 260 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K'nin Felahiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlının evine düzenlenen operasyonda, çatının farklı bölümlerine gizlenmiş 1 kilo 260 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.