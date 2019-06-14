Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019 Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci alım ilanı yayınladı. Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2018-2019 Bahar Dönemi Forumunda Kayseri Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi Yüksek Lisans ve doktora ilanı yayınladı. Kayseri Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvurusu nereye yapılacak?

Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci alım ilanı yayınladı. Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2018-2019 Bahar Dönemi Forumunda Kayseri Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi Yüksek Lisans ve doktora ilanı yayınladı. Kayseri Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans başvurusu nereye yapılacak? Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların Kayseri Üniversitesi ve Enstitümüzün WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Enstitümüze öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Kayseri Üniversitesi (http://kayseri.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü http://enstitu.kayseri.edu.tr/

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