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Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren OSB Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor’a 2-0 yenilerek 4.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:03
Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren OSB Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor’a 2-0 yenilerek 4. hafta sonunda ilk yenilgisini almış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakem: Barış Canateş xxx


Kılıçaslan Yıldız U-14: Ali Doğan xxx, Cihan Kaya xx, Bilal Bozdoğan xx, Eren Taşpınar xx, Hakan Uçar xx (Dk. 50 Mehmet Yıldız xxx), Batuhan Sivritepe xx, Eren Şimşir xx, İsmail Çetin xxx, Eray Kepenek xx, A.Kerem Yücel xx, M.Kaan Karaca xx


OSB Atletikspor U-14: Metehan Bölükbaşı xx, İsmet Avcı x (Dk. 22 Polat Çetin Kaya xx), Ahmet Taha Öztürk x (Dk. 20 Mahmut Eray Şahbaz x), Hasan Taha Irmak x, Furkan Sığırcı xx, Hasan Hüseyin Ertaş xx, Mert Ali Yıldız x, Yasin Özkardaş xx, Ahmet Haklı x, Çağan Zeki Doğan xx, Yakup Nazik x (Dk. 60 Yiğit Uçak x)


Goller: İsmail Çetin Dk. 16, Mehmet Yıldız Dk. 55 (Kılıçaslan Yıldız)

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:03
  1. doğa

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