Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor’un rakibi oldu.

Kayseri U-13 Ligi Yarı Final karşılaşmasında Kayseri Kalespor ile karşı karşıya gelen OSB Atletikspor, ilk yarısı 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında bulduğu goller ile rakibini 2-1 yenerek final maçında Kayserispor’un rakibi oldu.



Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakem: Onur Öztal xx

Saha Komiseri: İlyas Öksüz

OSB Atletikspor: Gökmen Çetin xx, Kürşat Kollar xx, İsmail Can Önal xx, Furkan Sığırcı xx, Hasan Taha Irmak xx, Rıdvan Gazi İbiş xx (Dk. 20 Rasim Çelik x), Yakup Nazik xxx, Yasin Özkardaş xxx, Mehmet Şimşek xx, Çağan Zeki Doğan xx (Dk. 52 Ahmet Haklı x), Polat Çetin Kaya xx

Kayseri Kalespor: Resul Ünal xx, Bahattin Eker xx, Çağdaş Baran xx, Meriç Göktaş xx (Dk. 36 Arda Arıcıoğlu x), Batuhan Dikmen xxx, Muhammed Ali Çankaya xx, Gürkan Şahin xx, Mustafa Yılmaz xxx, Taha Boydak xx, Kadir Uğur xx, Enes Yağmur xx

Goller: Yakup Nazik Dk. 32, Yasin Özkardaş Dk. 33 (OSB Atletikspor), Mustafa Yılmaz Dk. 40 (Kayseri Kalespor)

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