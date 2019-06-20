Kayseri U-13 Futbol Liginde finalistler belli oldu
Kayseri U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçı yarın oynanacak.20 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Kayseri U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçı yarın oynanacak.
Yarı final maçlarında Kocasinan Şimşekspor’u 4-1 yenen Kayserispor ile Kayseri Kalespor’u 2-1 mağlup eden OSB Atletikspor’u karşı karşıya getirecek olan final karşılaşması yarın Argıncık Stadı’nda oynanacak. Kayseri U-13 Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek olan bu önemli müsabaka saat 17.00’da başlayacak.
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