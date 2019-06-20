Kayseri U-13 Futbol Liginde finalistler belli oldu Kayseri U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçı yarın oynanacak.

Kayseri U-13 Futbol Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final maçı yarın oynanacak.

Yarı final maçlarında Kocasinan Şimşekspor’u 4-1 yenen Kayserispor ile Kayseri Kalespor’u 2-1 mağlup eden OSB Atletikspor’u karşı karşıya getirecek olan final karşılaşması yarın Argıncık Stadı’nda oynanacak. Kayseri U-13 Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek olan bu önemli müsabaka saat 17.00’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.