Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. yarı maç takvimi netleşti!
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonunun ilk yarı maç takvimi çekilen fikstürle netleşti. 11 takımın kıyasıya mücadele edeceği 11 haftalık maraton 11 Ekim 2026 Pazar günü start alıyor. İşte ilk haftanın dev eşleşmeleri ve takımların lig maratonundaki tüm maç programı...
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Kayseri Süper Amatör Küme'de takımların ilk yarıda oynayacağı karşılaşmalar netleşti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından 11 haftalık ilk yarı programı açıklandı. 11 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak yeni sezonda 11 takım mücadele edecek. İlk yarı boyunca her hafta birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının 1. haftasında Kayseri Atletikspor ile Hacılar Erciyesspor, Erciyes Esen Makina FK ile Argıncıkspor, Kocasinan Ülküspor ile Amaratspor, Döğergücü FK ile G.O.Paşaspor ve Develispor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya gelecek. Büyük Toramanspor ise ilk haftayı BAY geçecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının 11 haftalık fikstürü ise şu şekilde:
1. hafta
Kayseri Atletikspor-Hacılar Erciyesspor
Erciyes Esen Makina FK-Argıncıkspor
Kocasinan Ülküspor-Amaratspor
Döğergücü FK-G.O.Paşaspor
Develispor-Kayseri Yolspor
Büyük Toramanspor BAY
2. hafta
Hacılar Erciyesspor-Erciyes Esen Makina FK
Kayseri Yolspor-Büyük Toramanspor
G.O.Paşaspor-Develispor
Amaratspor-Döğergücü FK
Argıncıkspor-Kocasinan Ülküspor
Kayseri Atletikspor BAY
3. hafta
Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Atletikspor
Kocasinan Ülküspor-Hacılar Erciyesspor
Döğergücü FK-Argıncıkspor
Develispor-Amaratspor
Büyük Toramanspor-G.O.Paşaspor
Kayseri Yolspor BAY
4. hafta
Hacılar Erciyesspor-Döğergücü FK
Kayseri Atletikspor-Kocasinan Ülküspor
G.O.Paşaspor-Kayseri Yolspor
Amaratspor-Büyük Toramanspor
Argıncıkspor-Develispor
Erciyes Esen Makina FK BAY
5. hafta
Kocasinan Ülküspor-Erciyes Esen Makina FK
Döğergücü FK-Kayseri Atletikspor
Develispor-Hacılar Erciyesspor
Büyük Toramanspor-Argıncıkspor
Kayseri Yolspor-Amaratspor
G.O.Paşaspor BAY
6. hafta
Hacılar Erciyesspor-Büyük Toramanspor
Kayseri Atletikspor-Develispor
Erciyes Esen Makina FK-Döğergücü FK
Amaratspor-G.O.Paşaspor
Argıncıkspor-Kayseri Yolspor
Kocasinan Ülküspor BAY
7. hafta
Döğergücü FK-Kocasinan Ülküspor
Develispor-Erciyes Esen Makina FK
Büyük Toramanspor-Kayseri Atletikspor
Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor
G.O.Paşaspor-Argıncıkspor
Amaratspor BAY
8. hafta
Hacılar Erciyesspor-G.O.Paşaspor
Kayseri Atletikspor-Kayseri Yolspor
Erciyes Esen Makina FK-Büyük Toramanspor
Kocasinan Ülküspor-Develispor
Argıncıkspor-Aamratspor
Döğergücü FK BAY
9. hafta
Develispor-Döğergücü FK
Büyük Toramanspor-Kocasinan Ülküspor
Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina FK
G.O.Paşaspor-Kayseri Atletikspor
Amaratspor-Hacılar Erciyesspor
Argıncıkspor BAY
10. hafta
Hacılar Erciyesspor-Argıncıkspor
Kayseri Atletikspor-Amaratspor
Erciyes Esen Makina FK-G.O.Paşaspor
Kocasinan Ülküspor-Kayseri Yolspor
Döğergücü FK-Büyük Toramanspor
Develispor BAY
11. hafta
Büyük Toramanspor-Develispor
Kayseri Yolspor-Döğergücü FK
G.O.Paşaspor-Kocasinan Ülküspor
Amaratspor-Erciyes Esen Makina FK
Argıncıkspor-Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor BAY