Kayseri Süper Amatör Küme
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.25 Şubat 2019 Pazartesi 08:49
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler:Hüseyin Otyakmaz xxx, Osman Baruk xxx, Burha Başpınar xxx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor:Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya xx, Erdin Kaynar xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Okan Çetiner xx, Eren Topuz xx, Ömer Kaya xx, Ramazan Bulmuş xx, Ümit Ergüner xx, Muhammed Emin Ergin xx
Yahyalıspor: Bülent Aygün xx, Harun Yıldırım xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Orhan Şahin xxx, Ramazan Durdu xxx, İsmail Aydoğdu xx (Erkan Atçı xx dk 46) Ersoy Yılmaz xx, Kasım Alıcı xxx, Selim Yağmur xxx
Gol:Ramazan Durdu dk 87 (Yahyalıspor)
Kırmızı Kart: Atakan Kökkaya dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)
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