Kayseri Süper Amatör Küme Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler:Hüseyin Otyakmaz xxx, Osman Baruk xxx, Burha Başpınar xxx

Saha Komiseri: Şinasi Acar

Kocasinan Şimşekspor:Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya xx, Erdin Kaynar xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Okan Çetiner xx, Eren Topuz xx, Ömer Kaya xx, Ramazan Bulmuş xx, Ümit Ergüner xx, Muhammed Emin Ergin xx

Yahyalıspor: Bülent Aygün xx, Harun Yıldırım xxx, Halil Yozgat xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Orhan Şahin xxx, Ramazan Durdu xxx, İsmail Aydoğdu xx (Erkan Atçı xx dk 46) Ersoy Yılmaz xx, Kasım Alıcı xxx, Selim Yağmur xxx

Gol:Ramazan Durdu dk 87 (Yahyalıspor)

Kırmızı Kart: Atakan Kökkaya dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)

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