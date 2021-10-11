Kayseri şivesiyle muhalefete tepki gösteren vatandaşın konuşması viral oldu!
Kayserili bir vatandaşın kendi şivesiyle muhalefete yönelik yaptığı eleştiri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Sosyal medyada Kayserili bir vatandaşla yapılan sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan vatandaş, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi.
Kayseri şivesiyle yaptığı konuşması dikkat çeken vatandaş, "Erdoğan düzgün adam. Ben yıllardır tanıyorum. Parayla bu gönlümü satın alamazsın. O adam bir kere kalbimize girmiş." ifadelerini kullandı.