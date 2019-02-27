Kayseri OSB’den Sanayi Hamlesi

Geçtiğimiz günlerde, Kayseri’ye mühimmat üretimi yapacak bir savunma sanayi tesisi müjdesi veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan“Savunma sanayi, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "Savunma sanayii doğası gereği hemen her ülkede doğrudan ya da dolaylı olarak devletin yönlendirmesi ile gelişmektedir. Kayseri OSB önderliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan pilot firma ile yapılacak savunma sanayi ihalesine iştirak etmesi için çalışmalar devam etmektedir" diyerek şu bilgileri verdi:

OSB Müdürlüğümüz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla mühimmat üretimi ve bunun muhatap/ kullanıcı savunma ve güvenlik kurumlarına arz edilmesi konusunda proje gerçekleştirmek ve bu projede yüklenici olmak niyetindeyiz.Silah sanayisi oldukça kârlı, verimli, dışsallığı yüksek, katma değeri büyük bir sanayi koludur. Savunma sanayinin ve beyin olarak nitelendirilen yazılımın muhakkak milli olması gerekmektedir.

Kayseri sanayisinin güçlü biçimde daha ileri seviyelere taşınması, hak ettiği yere kavuşabilmesi, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik yoğun bir çalışma temposu ile hizmet etmeye çalışıyoruz.”