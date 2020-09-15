Kayseri OSB'de elektrik ve doğal gaz tüketimi arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2020 yılında ağustos ayı elektrik tüketiminde bir önceki yıla göre yüzde 23,4, doğal gaz tüketiminde ise yüzde 25,5'lik artış gözlemlendiğini, bunun üretimin de arttığının doğrudan göstergesi olduğunu bildirdi.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'yi de ekonomik ve sosyal yönden etkilediğini, salgın sürecinde birçok sektörde yaşanan durgunluğun hükümetin aldığı tedbirler ve destekler ile hissedilir derecede iyileşme gösterdiğini belirtti.

"Gözlemlenen ekonomik iyileşmenin ve istikrarın kalıcı kılınmasında hepimize önemli görevler düşmektedir" ifadesini kullanan Nursaçan, şunları kaydetti:

"1250 fabrika ve 70 binin üzerinde çalışanı bulunan Kayseri OSB'de 2019 yılı ağustos ayı verilerine oranla 2020 yılı ağustos ayı elektrik tüketiminde yüzde 23,4, doğal gaz tüketiminde ise yüzde 25,5'lik bir artış gözlemlenmektedir. Elektrik ve doğal gaz tüketiminin artmış olması üretimin de arttığının doğrudan göstergesidir. Üretimde gözlemlenen artışla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi, 119,3 puana yükseldi. Endekste aylık bazda artış yüzde 8,4 olurken yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yükselişini üst üste 3. ayda da sürdürerek salgın öncesindeki seviyesini aşmış olması sanayinin çarklarının zor şartlarda da olsa döndüğünü göstermesi açısından umut verici gelişme."

Nursaçan, sanayi sektörüne verilen desteklerin ekonomiye, üretime, istihdama ve ihracata olumlu katkı sunduğunu, bu gelişmeler doğrultusunda sanayi ve ticaretin canlanmasını etkileyecek reformlara devam edilmesini beklediklerini de aktardı.