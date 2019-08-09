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Kayseri OBM’de Değerlendirme Toplantısı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne verilen programların gerçekleşmelerini değerlendirmek üzere değerlendirme toplantısı yapıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Kayseri OBM’de Değerlendirme Toplantısı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne verilen programların gerçekleşmelerini değerlendirmek üzere değerlendirme toplantısı yapıldı.


Değerlendirme toplantısına; Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Fidan Müdür vekili katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, “Toplantımızın Bölgemiz, Teşkilatımız ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İç Anadolu şartlarında bizim özellikle en çok dikkat etmemiz gereken ay Ağustos-Eylül aylarıdır. Bu sebeple araç planlamasına, nöbetçi arkadaşlarımızın yerlerinden ayrılmaması konularına gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, üretime hız vermemiz gerekiyor, her zeminde her fırsatta söylüyoruz. Üretimleri artırmak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Satış sonuçlarımız geliyor, iki gün önce Yozgat’ın ve Akdağmadeni İşletme Müdürlüklerimizin emval satışları vardı. Satış rakamları gayet iyi. Genel Müdürlüğümüz 5 bin personel alımını gerçekleştirmek için çalışmalara devam ediyor. Yeni kurulan Şefliklerimizin mal ve malzeme eksikliklerinin tespitlerini yapıp bir an önce bu eksiklikleri tamamlamamız gerekiyor, İşletmelerimizin sunumlarını sırasıyla alıp değerlendirmelerimizi yapalım” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Fidanlık ve İşletme Müdürleri 2019 yılı programları devam eden üretim, stok (rampa, son depo) satış, tahsisli satışların durumunu (tel direk ve lif-yonga tahsisleri), ağaçlandırma, silvikültür, makine ikmal, koruma, odüh, orköyle ilgili konuları içerecek şekilde hazırladıkları sunumları yaptı. Sunular yapılırken toplantıya katılan Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirme ve katkılarda bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:55
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