Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Kayseri'de bir alışveriş merkezine giden Vali Şehmus Günaydın, iş yeri sahipleri ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlikle ilgili uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Günaydın, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun hassasiyetini ortaya koymak olduğunu söyledi.

Günaydın, mesaileri gittikçe yoğunlaşan sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, hastanelerde bir sıkıntı, eksik olmadığını vurguladı.

Özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra hastanelerde yoğunluk yaşandığını, pandemi polikliniklerine başvuranların sayısında hareketlilik olduğunu dile getiren Günaydın, "Amacımız bu yükü hafifletmek. Gündemimizde, Kayseri'yle ilgili önümüzdeki günlerle ilişkin herhangi bir kısıtlama yok. Düğünlerle ilgili sabit ekiplerimizi geçen haftadan itibaren görevlendirdik. Şu anda en büyük risk kaynağımız düğünler gözüküyor. Burada riskleri de minimize ettiğimiz takdirde çok daha rahat bir konuma geleceğiz." diye konuştu.

- Niğde

Niğde'de de Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerinde çalışanlar ve müşteriler denetlendi. Vali Şimşek, bazı iş yeri sahiplerini kurallara uymaları noktasında uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, yaşamın her alanında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini anlatarak, "Niğde'de son zamanlarda pozitif vakalarda bir artış söz konusu. Bu artışın temel sebebi de tedbirlere yeterince uymamasıdır. Tedbirlere uyduğumuzda bu yukarı gidişi geri çevirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Başkan Özdemir de virüsün çok güçlü olmadığına ancak tedbirlere uyulmadığında ölümlere yol açtığına dikkati çekerek, "Konya'nın Çumra Belediye Başkanı vefat etti, başsağlığı diliyoruz. Genç yaştaydı. 60-65 yaşını önemsiyoruz ama 44 yaşında bir belediye başkanımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Bu da bize bu işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Kırıkkale

Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi’inin kurulduğu pilot il Kırıkkale'de, Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, denetimlere katıldı.

Atatürk Bulvarındaki uygulama noktasında toplu taşıma araçları, taksiler ve kafelerde yapılan denetimin arından Gürler Mahallesi'nde çarşamba pazarı ziyaret edilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuldu.

Vali Sezer, esnafı ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de denetim ve uyarma amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kurallara büyük bir oranda uyduklarını gözlemlemekten mutluyuz. İnşallah bu süreci hep birlikte geride bırakacağız. Hem vatandaşlarımızı uyaracağız hem de alınması gereken tedbirleri alacağız. Alınan tedbirler neticesinde ilimizde bulunan vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma oranı yüzde 95'in üzerinde. Görevli arkadaşlarımız yoğun bir şekilde mesai ve emek harcayarak denetimlere devam etmektedirler."