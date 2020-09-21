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Aktüel Kayseri Milli Eğitimde il müdürü ile 2 ilçe müdürüne maske cezası verildi
Aktüel

Kayseri Milli Eğitimde il müdürü ile 2 ilçe müdürüne maske cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:17:39 -
Kayseri Milli Eğitimde il müdürü ile 2 ilçe müdürüne maske cezası verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı'ya, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, dün akşam Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile kafede bir araya geldi.

Ekinci, burada 3 müdür ile birlikte selfie çekip, "Kocasinan, Melikgazi, Talas ilçe müdürlerimizle Kayserimizi ve yarınımızı konuştuk. Çay eşliğinde." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafta Karaköse'nin maske taktığı, diğerlerinin ise maske takmadıkları görüldü.

Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan 3 müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya 900'er lira ceza verildi.


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