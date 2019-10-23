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Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Kayseri merkezli 15 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 41 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:28
Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.  Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman  olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan Toplam 41 şahsın Kayseri 'de ikamet ettikleri, aranan bu şahısların 6 sının karı koca oldukları, şahısların KHK kapsamında ihraç olmuş, asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi.
 
Ayrıca, şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları çünkü, örgütten gelen talimat doğrultusunda, deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, ikametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi.
 
Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:28
  1. Batman
  2. Karaman
  3. Aksaray
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Niğde
  7. Nevşehir
  8. Kahramanmaraş
  9. Konya
  10. Kocaeli
  11. Kayseri
  12. İstanbul
  13. Mersin
  14. Hakkari
  15. Ankara
  16. operasyon
  17. FETÖ
  18. GÜNCEL Haberleri

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