0553 313 94 23

Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konut teslim ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kayseri Melikgazi Bahçelievler projesinde yer alan konutların başvuruları 23 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konutu için hak sahipleri teslim tarihinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.Kayseri ili Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan mevkiinde konumlanan Kayseri Melikgazi TOKİ evleri toplam 834 konut, 2 adet ticaret merkezi ve 2 adet camiden oluşuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bulunuyor. Kayseri Melikgazi ildem Yeşilyurt 2.etap 709 konut ne zaman teslim?

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konut teslim ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kayseri Melikgazi Bahçelievler projesinde yer alan konutların başvuruları 23 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konutu için hak sahipleri teslim tarihinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.  Kayseri ili Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Mimarsinan mevkiinde konumlanan Kayseri Melikgazi TOKİ evleri toplam 834 konut, 2 adet ticaret merkezi ve 2 adet camiden oluşuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bulunuyor.

TOKİ Kayseri Melikgazi Bahçelievler'de en düşük konut bedeli 86 bin 252 TL, en yüksek konut bedeli ise 258 bin 873 TL olarak belirlendi. Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 peşinatla daire sahibi olunabilen projede taksit bedelleri 290 TL'den başlıyor. 120 ay, 156 ay ve 180 ay vade imkanı sağlanan Melikgazi TOKİ'de peşinat bedelleri 51 bin 775 TL ile 10 bin 350 TL arasında değişiyor. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
  1. Kayseri Melikgazi Bahçelievler 834 konut teslim ne zaman
  2. kayseri melikgazi toki evleri
  3. toki
  4. toki haberleri
  5. toki kayseri
  6. kayseri melikgazi bahçelievler mahallesi mimarsinan 834 konut projesi
  7. kayseri toki evleri ne zaman teslim edilecek
  8. kayseri esnaf toki ne zaman teslim olacak
  9. kayseri toki 834 konut teslim tarihi
  10. kayseri esnaf toki teslim tarihi
  11. kayseri mimarsinan toki evleri ne zaman teslim
  12. kayseri beyazsehir bahcelievler toki ne zaman teslim
  13. toki esnaf evleri kayseri
  14. Kayseri melikgazi ildem Yeşilyurt 2.etap 709 konut ne zaman teslim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    1. Adana'da trafik kazası! Yaralılar var
    2. Gökçeada Belediye Başkanından Rektör..
    3. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    4. Başkan Büyükgöz’den 15 Temmuz daveti
    5. Başarılı judocular ödüllendirildi
    6. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    7. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    8. Kumluca’da ev yangını
    9. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    10. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    11. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    12. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    13. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    14. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    15. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    16. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    17. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    18. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    19. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    20. TCMB döviz kurları
    21. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    22. Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele..
    23. Ayvalık'taki hortum sitede büyük..
    24. Gençlerbirliği'nde ayrılık
    25. Çinli kadın otobüs şoförünü tekmeledi
    26. Pınar Karşıyaka, Yunus Emre..
    27. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    28. Kendilerini baş komiser olarak tanıtıp..
    29. Fil evin duvarını yıktı, kardeşler..
    30. Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap