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Aktüel Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:45:24 -
Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dursun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorisinde yer alan kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren Dursun, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli karelerini seçti.

Her bir fotoğrafın birbirinden güçlü olduğunu belirten Dursun, oy vermekte zorlandığını dile getirdi.

Dursun, "Fotoğrafları çeken muhabirlere teşekkür ediyorum. Hepsi değerli kareler." dedi.


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