Kayseri Kocasinan Belediyesi, 24 tarlasını kiraya verecek
Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait olan, 24 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 6 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ihaleye göre ihaleye katılmak isteyenler hazırladıkları evrakları 16.02.2021 tarih ve saat 12.00’ye kadar Gelir Servisi’ne teslim etmeleri gerekiyor. Tarların kiralama ihalesi, Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda, 16.02.2021 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacak.
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