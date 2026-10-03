Kayseri iş dünyasına Avrupa Birliği’nden yeni destek

Kayseri’de işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını destekleyecek yeni bir proje için önemli bir adım atıldı. KTO tarafından hazırlanan KAGUTİM NEXT Projesi, uluslararası değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak ENHANCER PRO Yerel Ortak Kullanım Tesisi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği’nden doğrudan finansal destek almaya hak kazandı.

Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (KAGUTİM) imkanlarını ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak bu önemli hamle, Kayseri Ticaret Odası’nın üyelerine uluslararası kaynak aktarma gücünü bir kez daha kanıtladı. Uluslararası arenada elde edilen bu önemli başarıyı değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO’nun üyelerinin ihtiyaçlarını somut hizmetlere dönüştüren vizyonunu vurgulayarak şunları söyledi;

"Şehrimize ve üyelerimize Avrupa Birliği’nden yeni bir finansal destek daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kayseri Ticaret Odamız, üyelerimizin sahadaki gerçek taleplerini analiz eden ve uluslararası hibe mekanizmalarını harekete geçirerek somut imkanlara dönüştüren güçlü bir merkez haline gelmiştir. Her çalışmamızda temel sorumuz aynı; ’Firmalarımıza ve tüccarımıza nasıl daha fazla fayda sağlayabiliriz, hangi uluslararası imkanları sunabiliriz?’ KAGUTİM NEXT ile elde ettiğimiz bu AB desteği de bu anlayışın ve kararlı takibimizin bir sonucudur."

Girişimciler için geniş kapsamlı bir gelişim ve dönüşüm hamlesi başlatılıyor

Avrupa Birliği’nden sağlanan hibe kaynağı sayesinde, Kayseri’deki KOBİ’ler ve girişimciler için geniş kapsamlı bir gelişim ve dönüşüm hamlesi başlatılıyor. Sağlanan bu imkanla birlikte; ürünlerin ticarileştirilmesi, iş modeli geliştirme, doğru fiyatlandırma ile satış ve pazarlama süreçlerinde uzmanlar tarafından birebir danışmanlık ve mentörlük desteği sunulacak. İhracata ilk adımı atmayı veya mevcut pazar payını büyütmeyi hedefleyen işletmelere yönelik hedef pazar analizi, uluslararası satış stratejileri ve e-ihracat altyapısı sağlanırken; katılımcı firmaların deneyimli iş insanları, sektör temsilcileri ve potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan temas kurması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca farklı girişimci grupları arasındaki ekonomik iş birliği güçlendirilerek kadın ve genç girişimcilerin ticarete aktif katılımı özel olarak teşvik edilecek. Sağlanan uluslararası kaynağın doğrudan sahaya ve ticarete yansıyacağını belirten Başkan Ömer Gülsoy, hedeflerine ilişkin açıklamasında; "Kayseri’nin üretim gücünü daha güçlü satışlara, yeni pazarlara ve kalıcı iş bağlantılarına taşımak istiyoruz. Ürünü hazır olan girişimcimizin müşteriye ulaşmasına, büyümek isteyen işletmemizin satış yapısını geliştirmesine, ihracat hedefleyen firmamızın doğru pazara hazırlanmasına destek olacağız. Eğitimleri danışmanlıkla, danışmanlığı sektör deneyimi ve iş görüşmeleriyle tamamlayacağız. Amacımız, üyelerimizin öğrendiklerini işletmelerinde uygulayabilmeleri ve somut ticari sonuçlar elde etmeleridir" dedi. AB desteğiyle KAGUTİM’in ortak kullanım altyapısı ve hizmet modeli güçlendirilerek, sağlanan kaynağın ardından da Kayseri iş dünyasına kesintisiz hizmet sunacak sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Şehrimize kazandırdığımız her uluslararası hibe ve kaynak, Kayseri’nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Üyelerimizin rekabet gücünü artıran, girişimcilerimize yeni kapılar açan ve şehrimizin ticaretini geliştiren adımları atmaya devam edeceğiz. Desteklenmeye hak kazanan çalışmamızın resmi sözleşme hazırlık sürecini yürütüyoruz. Şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.