Kayseri Hentbol Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakası İçin Yola Çıktı
Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.28 Şubat 2019 Perşembe 15:58
Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.
Kayseri Hentbol kız ve erkek takımları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hentbol Takımlarına başarılar diledi.
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