Kayseri Hentbol Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakası İçin Yola Çıktı Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Kayseri Hentbol Kız ve Erkek Takımı Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Kayseri Hentbol kız ve erkek takımları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Hentbol Takımlarına başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.