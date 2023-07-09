Kayseri Esen Metal SK'da 3 transfer birden

Kayseri Esen Metal Spor Kulübü; dış transferde kadrosuna 3 ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Esen Metal SK; yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro ile yeni sezona girmeyi hedefleyen Kayseri Esen Metal SK, dış transferde Şırnak İdman Yurdu’ndan Serdar Karaduman ve Kayseri Şekerspor’dan Ahmet Yumutkan ile Ziyahan Elbaşı’yı renklerine bağladı. Üç oyuncu ile her konuda anlaşarak kadrosuna dahil eden Esen Metal SK’da transfer görüşmeleri sürüyor.

Kayseri Esen Metal Spor Kulübü’nden yapılan paylaşımda; “Kulübümüz yeni sezon öncesi dış transferde Serdar Karaduman, Ahmet Yumutkan ve Ziyahan Elbaşı ile anlaşma sağlamıştır. BAL hedefi istikametinde çalışmalarını sürdüren kulübümüz transfer görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşmanın hem oyuncularımıza hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.