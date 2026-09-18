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Gündem Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı
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Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı

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Kayseri Emniyetinde görev değişimi: Sinan Ergen atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine Sinan Ergen getirildi. Atanur Aydın ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olan Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

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