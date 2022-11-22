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Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediye’si konut arsalarını satışa çıkardı
Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediye’si konut arsalarını satışa çıkardı

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait binlerce metrekareden oluşan ve Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:36:00 -
Kayseri Büyükşehir Belediye’si konut arsalarını satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 06/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 06/12/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak.

Mevkii             Ada      Parsel     M2           Muhammen Bedel      Geçici Teminat        Açıklama:

Erkilet            13656        4       2250,00        17.000.000,00-TL        510.000,00-TL        Konut+Ticaret

Erkilet            13658        1       2250,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13658        2       2400,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13658        3       2400,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13658        4       2400,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13658        5       2385,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13656        1       2280,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13656        2       2400,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

Erkilet            13656        3       2400,00        15.300.000,00-TL        459.000,00-TL        Konut

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