Kayseri Büyükşehir Belediye’si konut arsalarını satışa çıkardı
Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait binlerce metrekareden oluşan ve Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 9 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 06/12/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 06/12/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediye Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak.
Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama:
Erkilet 13656 4 2250,00 17.000.000,00-TL 510.000,00-TL Konut+Ticaret
Erkilet 13658 1 2250,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13658 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13658 3 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13658 4 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13658 5 2385,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13656 1 2280,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13656 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
Erkilet 13656 3 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut
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