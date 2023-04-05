Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 62 konut arsasını satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 18/04/2023 Salı günü saat 10:00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda yapılacak. Son müracaat tarihi 17/04/2023 Pazartesi günü en geç saat 16:30 olup, müracaatlar Belediye Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacak.

Şartname bedeli 500,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerekmekterik.( Şartname bedeli her bir parsel için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

Geçici Teminat makbuzu ( Geçici teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine yada Vakıflar Bankasındaki TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 nolu iban hesabına yatırılabilir.) veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ÖNE ÇIKAN VİDEO