Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: “Çok üzgünüz”

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çok üzgünüz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, freni patlayan vidanjörün bağ evine çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, “Çok üzgünüz. Görevden dönerken aracımız teknik bir arıza nedeniyle kaza yapıyor. Kazada 3 araç içinde ve bir evin içinde olan bir kişi vefat ediyor. Söyleyecek bir şey yok, çok üzgünüz. Bundan sonraki süreçte cenazelerimizle ilgileneceğiz ve yapılması gerekenleri yapacağız. Ailelere sabırlar diliyorum. Hiç kimse ailesinin bir parçasının ayağına taş değsin istemez” dedi.