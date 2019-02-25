Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Mehmet Kaya xx

Sümerspor: Muhammed Ali xx, Sedat Delikaya xxx, Yunus Emre xxx, Enes Sayit xxx, Zafer Yılmaz xx, İbrahim Ayan xxx, Yusuf Aladağ xxx, Zeki Subatan xxx, Musa Delikaya xxx, Semih Cangül xxxx, Harun Gültekin xxx

Güneşli Gençlikspor: Enes Türkay x, Orhan Uluçay x, Ali Şahin xx, Erdinç Cengiz xx, Yunus Emre x, Ahmet Güneş xx, Ahmet Pınar x, Furkan Kaşıkarax, Enes Kula x, Tahsin Eraslan x, Salih Yıldırım xxx

Goller: Dk .11 Zafer Yılmaz, Dk.25 Zeki Subatan, Dk.50 Harun Gültekin, Dk85, 90 Semih Cangül (Sümerspor), Dk.2, 67 (p) Salih Yıldırım (Güneşli Gençlikspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.