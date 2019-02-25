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Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme D Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Güneşli Gençlikspor önünde 1-0 geriye düşen Sümerspor, pes etmeyerek maçı 5-2 kazandı ve lige 3 puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: İsmail Sakar xx, Harun Soyeşik xx, Mehmet Kaya xx


Sümerspor: Muhammed Ali xx, Sedat Delikaya xxx, Yunus Emre xxx, Enes Sayit xxx, Zafer Yılmaz xx, İbrahim Ayan xxx, Yusuf Aladağ xxx, Zeki Subatan xxx, Musa Delikaya xxx, Semih Cangül xxxx, Harun Gültekin xxx


Güneşli Gençlikspor: Enes Türkay x, Orhan Uluçay x, Ali Şahin xx, Erdinç Cengiz xx, Yunus Emre x, Ahmet Güneş xx, Ahmet Pınar x, Furkan Kaşıkarax, Enes Kula x, Tahsin Eraslan x, Salih Yıldırım xxx


Goller: Dk .11 Zafer Yılmaz, Dk.25 Zeki Subatan, Dk.50 Harun Gültekin, Dk85, 90 Semih Cangül (Sümerspor), Dk.2, 67 (p) Salih Yıldırım (Güneşli Gençlikspor)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
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