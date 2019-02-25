Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Ömer Kılıç xx, Mehmet Buğra İğde xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Kayseri Yolspor: İmdat Mercan xxx, Efe Çimen xxx, İsmail Yıldırım xxx, Birhat Yağbasan xxx, Ramazan Cingi xxx, Ahmet Korkmaz xxx, Ahmet Kahramanoğlu xxx, Yunus Güneri xxx, Mustafa Sağla xxx, Samet Uçar xxx, Bahattin Ardıç xxx

Kocasinan Gençlikspor:Burak Üzün x, Osman Kahveci x, Mustafa Bayındır x, Ahmet Kahveci x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu x, Davut Öğdem x, Şerafettin Sevin x, Batuhan Öztürk x, Ali Arslan x

Goller: Dk.7, 26, 58 Mustafa Sağla, Dk. 21 Ahmet Korkmaz, Dk. 53 Bahattin Ardıç, Dk, 13, 38, 76 Birhat Yağbasan (Yolspor), Dk. 86 Ali Arslan (K.Gençlik)

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