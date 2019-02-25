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Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 8-1 yenerek üç puana uzandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:32
Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, ligde kalma yarışı veren rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 8-1 yenerek üç puana uzandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Deliktaş xx, Ömer Kılıç xx, Mehmet Buğra İğde xx


Saha Komiseri: Hamit Şen


Kayseri Yolspor: İmdat Mercan xxx, Efe Çimen xxx, İsmail Yıldırım xxx, Birhat Yağbasan xxx, Ramazan Cingi xxx, Ahmet Korkmaz xxx, Ahmet Kahramanoğlu xxx, Yunus Güneri xxx, Mustafa Sağla xxx, Samet Uçar xxx, Bahattin Ardıç xxx


Kocasinan Gençlikspor:Burak Üzün x, Osman Kahveci x, Mustafa Bayındır x, Ahmet Kahveci x, Serhat Sönmez x, Can Aktaş x, Mehmet Çolakoğlu x, Davut Öğdem x, Şerafettin Sevin x, Batuhan Öztürk x, Ali Arslan x


Goller: Dk.7, 26, 58 Mustafa Sağla, Dk. 21 Ahmet Korkmaz, Dk. 53 Bahattin Ardıç, Dk, 13, 38, 76 Birhat Yağbasan (Yolspor), Dk. 86 Ali Arslan (K.Gençlik)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:32
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