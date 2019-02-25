Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor’u 2-0 mağlup etti.25 Şubat 2019 Pazartesi 09:28
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor’u 2-0 mağlup etti.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Kemal Deliktaş xx, Esra Yılmaz xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş xxx, Osman Kaçkar xxx, Samet Adsız xxx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın xxx, Hasan Polat xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice xxx, Berat Aydemir xxx
Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu x, Ahmet Servi xx, Can Aldemir xx, Doğan Çarboğa xx, Can Köse x, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat x, Mehmet Şahin x, Ahmet Görek xx, Eren Atıcı xx, Mücahit Çelik xx
Goller: Dk.28 Kaan Delice, Dk. 88 Berat Aydemir( Anadolu Yıldızları)
Kırmızı Krat: Karahan Hamurcu (Anadolu Yıldızları), Dk. 87 Mehmet Şahin (Argıncık Esnaf)
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