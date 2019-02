Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, rakibi Argıncık Esnasfpor’u 2-0 mağlup etti.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Kemal Deliktaş xx, Esra Yılmaz xx

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş xxx, Osman Kaçkar xxx, Samet Adsız xxx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın xxx, Hasan Polat xx, Karahan Hamurcu xx, Kaan Delice xxx, Berat Aydemir xxx

Argıncık Esnafspor: Said Kocaoğlu x, Ahmet Servi xx, Can Aldemir xx, Doğan Çarboğa xx, Can Köse x, Hamdi Tavşan xx, Yusuf Koçkat x, Mehmet Şahin x, Ahmet Görek xx, Eren Atıcı xx, Mücahit Çelik xx

Goller: Dk.28 Kaan Delice, Dk. 88 Berat Aydemir( Anadolu Yıldızları)

Kırmızı Krat: Karahan Hamurcu (Anadolu Yıldızları), Dk. 87 Mehmet Şahin (Argıncık Esnaf)