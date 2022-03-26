Kaypaklık, oynaklık zirvede! Kılıçdaroğlu'ndan Engin'in evine taziye ziyareti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği üzerine namazı kılınmadan Cumartesi günü toprağa gömülen Engin Aydın'ın eşine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Aydın'ın eşi Oya Baydar ile bir süre sohbet etti.

İlke milke hak getire!

T 24 yazarı Engin Aydın, geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaleme aldığı bir köşe yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Kürdistan lâfından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" sözleri üzerinden yerden yere vurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki bir toplantısına dikkat çeken Aydın, şunları yazmıştı:



Biri ne akla hizmetse sordu:

- Kimileri Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?

Cevap çok net:

- Kürdistan lâfından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?

Hayır duymadık.

Peki neden?

Aydın, Kürdistan'ı desteklemişti!

Aydın köşe yazısını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğunu söylediği "Kürdistan" ifadesini kullanarak skandal sözlerle tamamlamıştı:

Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeye, daha doğru bir deyişle Kürt illerine Kürdistan demenin ulusalcı kesim için bile bir sakıncası olmasa gerek.

Çünkü Kürtlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan denir.

Kılıçdaroğlu'nun politikasını yerden yere vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilkesizlik ederek Engin Aydın'ın evine gerçekleştiri taziye ziyareti eleştirilere sebep oldu.

Engin Aydın, ilgili köşe yazısında, Kılıçdaroğlu'nun siyasetçiliğini şu sözlerle eleştirmişti:

Kılıçdaroğlu’na meselâ “Güneş doğudan doğar” dedirtmeyen nedir?

Soruya bazı olası cevaplar var.

Bir: Kılıçdaroğlu Millet İttifakının CHP’den sonraki büyük bileşeni, Türk milliyetçiliğinin ve ırkçılığının ana partisi MHP’den kopanların kurduğu İyi Parti ile arasını bozmak istemiyor. Kürt siyasal hareketinin “meşru“ temsilcisi kabul ettiği HDP ile kapalı kapılar ardında görüşmeler sürdürüyor ama HDP‘nin de içinde yer aldığı Kürt siyasal hareketine kamuoyu önünde yakınlık göstermek onun için sakıncalı…

Bu bir cevap olabilir mi?

Bilmiyorum. Ama cevap bu ise doğrusu pek sığ bir cevap.

İki: Peki asıl sebep CHP tabanında ciddi bir ağırlık taşıyan Türk milliyetçilerine (Hani milliyetçilik kötü çağrışımlar yapıyor diye kendilerini ulusalcı olarak tanımlıyorlar ya, işte onlara) ters düşmemek, ayrıca Cumhuriyet’in kurucu partisinin kuruluş dönemindeki ilkeleriyle çelişmemek için “Kürdistan”terimini kullanmayı doğru bulmuyor.

Tamam 1920’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kürdistan mebusu, Lazistan mebusu, Dersim mebusu gibi nitelemeler resmen kullanıldı ama 1924 Anayasasından sonra bu terimler önce “tü kaka” edildi, ardından da ceza gerektiren suça dönüştürüldü. Kılıçdaroğlu CHP’deki bu değişime kendini bağlı hissediyor herhalde.

Üç: Sonuncu seçenek: Kılıçdaroğlu “Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese Türk denir” diyen Kemalistlerin “minare kılıfı”nı kendisi de içselleştirmiş olduğu için Kürdistan teriminden rahatsız oluyor, ağzına bile almıyor…

Acaba bu üç seçenek ya da olasılıktan hangisi?

Bilemem. Zaten cevap vermesi gereken de ben değilim.