Kaynat iç kilolar su gibi akıp gitsin: Kilosu olanlara, maalesef kilo veremiyorum diyenlere! Haşla altını kıs...

Göbek Yağlarını Yaktıran Haşlanmış Limon Kürü

Merhabalar, bugün sizlere bir ayda tam 7 kilo verdiren, göbek yağlarını eriten haşlanmış limon küründen bahsedeceğim.

Haşlanmış limon kürünün en önemli malzemesi olan limon; asidik yapısı ile vücudumuza yerleşmiş olan yağları cayır cayır yakarak, göbek yağlarımızdan kurtulmamızda bizlere yardımcı oluyor. Bu kürün içerisinde kullandığımız zencefil ise taze veya toz şeklinde tercih edilebilir. Fakat bağışıklık sistemine çok büyük katkı sağladığı için taze zencefilin tercih edilmesi daha yararlı olacaktır. Diğer bir malzeme olan tarçın; kan şekerinin dengelenmesinde, açlık ve tatlı krizlerinin önüne geçilmesinde muhteşem bir yardımcıdır. Aynı zamanda bu kürü öğünlerimizden önce kullanacağımız için yemek yerken çok fazla iştahlı olma halini de önlemektedir. Bu da özellikle kilo verme sürecindeki kişiler için oldukça önemli bir püf noktadır.

Gastrit, ülser gibi mide hassasiyeti olan kişiler bu kürü kullanmamalıdır. Ama onun dışında hafif hassasiyetiniz var ise, kaynama esnasında meyve asitlerinin oluşturduğu köpükleri üzerinden alıp kullandığınızda, vücudunuza hiçbir zararı dokunmadığını göreceksiniz. Ayrıca hamileler, emziren anneler ve düşük tansiyon rahatsızlığı bulunan kişiler bu kürü kullanmamalıdır. Çünkü bu kür; emziren annelerde sütü azaltabilir, düşük tansiyon hastalarında da tansiyonu düşürebileceği için tavsiye edilmiyor. Bunun dışında kritik düzeylerde kronik rahatsızlıkları olan kişiler hariç şeker hastaları ve yüksek tansiyon hastaları çekinmeden bu kürü kullanabilirler

Yağ yaktıran haşlanmış limon kürünü kullandığınız süre boyunca; ekmek,tatlı, hamur işi ve özellikle rafine şeker dediğimiz çabuk kana karışan şekerlerden uzak durulmalıdır.