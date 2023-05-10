  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
6
Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

2023-05-10 22:55:06
Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Demir eksikliği çoğu kişinin karşılaştığı bir durum, çevrenize baktığınız zaman da bunu net bir şekilde görebilmeniz mümkün olabiliyor. Solgun yanaklar, renksiz donuk bir ten ile karşılaşıyoruz. Kışa girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sisteminin düşmesi durumunda sıklıkla karşılaşırız. Özellikle kansızlığa iyi gelen pekmezin sağlığımıza olan faydalarını yeterince bilmiyoruz. Üstelik pekmeze limon sıktığımızda faydaları da katlanıyor diyebiliriz... Peki, pekmeze limon sıkıp aç karnına tükettiğimizde sağlığımıza ne gibi olum etkileri oluyor?

#1
Foto - Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek oluyor. Grip-nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor, halihazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor.

#2
Foto - Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Bol miktarda demir içeren bu karışım, bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor. Vücuda enerji veriyor, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor. Tatlı yeme isteğini azaltıyor.

#3
Foto - Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor. Zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

#4
Foto - Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER! Eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız yüksek etkili ilaçlar varsa bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Boğazınız ağrıyorsa ve bundan kurtulmak için pekmez-limon karışımını yapıyorsanız kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olacaktır.

#5
Foto - Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Ancak dikkat, içine pekmez ilave edeceğinizden su çok sıcak olmamalı. Bu karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay-kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya özen göstermelisinizEğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan, doğrudan tüketebilirsiniz. (2 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limonun suyunu karıştırıp tüketmeniz yeterli)

Şok eden olay! Hasta almaya giden ambulans haczedildi!
Yerel

Şok eden olay! Hasta almaya giden ambulans haczedildi!

Belediyeye ait hasta nakil ambulansı 2017 yılından kalma borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi.

Almanya'nın çay üreticisi devinden sürpriz Türkiye kararı!
Ekonomi

Almanya'nın çay üreticisi devinden sürpriz Türkiye kararı!

Alman çay üreticilerinden Teekanne, Türkiye'ye 1 milyon Euro'luk çay yatırımı yapma kararı aldı.
15 dakikada 3 kişiyi vuran kişi yakalandı
Yerel

15 dakikada 3 kişiyi vuran kişi yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de 15 dakika içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 3 kişiyi yaralayan şüpheli Emre K. Asayiş Şube Müd..
Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak tarih verdi: Altın için o tahmin! Altın, dolar ve euro ne kadar? Döviz, altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak tarih verdi: Altın için o tahmin! Altın, dolar ve euro ne kadar? Döviz, altın fiyatları

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını..
Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay
Medya

Nedim Şener, Mansur Yavaş'ın ipliğini böyle pazara çıkardı! Vay kurnaz vay

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, HDP’nin adını hiç ağzına almadan ve PKK-HDP ilişkisine değinmeden, PKK ile Hüda Par’ı PKK ile eşleş..
Seçimlere 4 gün kala Katarlılar Erdoğan bombasını patlattı! Dünyaya bu sözlerle servis ettiler

Seçimlere 4 gün kala Katarlılar Erdoğan bombasını patlattı! Dünyaya bu sözlerle servis ettiler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23