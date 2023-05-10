2023-05-10 22:55:06 Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar
Demir eksikliği çoğu kişinin karşılaştığı bir durum, çevrenize baktığınız zaman da bunu net bir şekilde görebilmeniz mümkün olabiliyor. Solgun yanaklar, renksiz donuk bir ten ile karşılaşıyoruz. Kışa girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sisteminin düşmesi durumunda sıklıkla karşılaşırız. Özellikle kansızlığa iyi gelen pekmezin sağlığımıza olan faydalarını yeterince bilmiyoruz. Üstelik pekmeze limon sıktığımızda faydaları da katlanıyor diyebiliriz... Peki, pekmeze limon sıkıp aç karnına tükettiğimizde sağlığımıza ne gibi olum etkileri oluyor?