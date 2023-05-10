Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz... İçtiğinizde bakın neye çaresi var? İçin her şeyi iyi yapar

Bol miktarda demir içeren bu karışım, bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor. Vücuda enerji veriyor, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor. Tatlı yeme isteğini azaltıyor.