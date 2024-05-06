Kaynana çatlatan Aypare Tatlısı mest etti! El açması tadında: Adı gibi etkileyici tarif! Son dönemde popüler

Bu özel tatlı, ince kıyılmış fındık ve pudra şekeriyle tatlandırılan hamurun, nefis bir şerbetle buluşmasıyla oluşuyor. Şimdi adım adım Kaynana Çatlatan Aypare Tatlısı tarifine göz atalım.

Misafirlerinizi ağırlarken ya da özel günlerde sunabileceğiniz Kaynana Çatlatan Aypare Tatlısı, sofralarınıza şıklık katacak. İşte bu tatlıyı hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey.

Lezzetli tatlılar arayanlar için harika bir seçenek olan Kaynana Çatlatan Aypare Tatlısı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Bu tatlıyı denemeye ne dersiniz?

Aypare Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

125 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı ince kıyılmış fındık

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 adet vanilya

2 su bardağı un (eklerken dikkatli olun)

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Şerbet için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Aypare Tatlısı Tarifi:

İlk adım olarak, şerbeti hazırlayın. Tüm şerbet malzemelerini bir tencereye alın ve 10 dakika kadar kaynatın.

Kaynadığında ısısını kısın ve 2-3 damla limon suyu ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın, şerbeti ılımaya bırakın.

Tatlı hamuru için yumurta, tereyağı ve pudra şekerini iyice karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurdan uzun, kalın rulolar yapın.

Ruloları bastırarak düzleştirin ve bir bardakla kesin.

Kesilen hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve çatal ile çizikler atın.

170 derece önceden ısıtılmış fırında tatlılar kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları, ılımış şerbetle buluşturun.

Kaynana Çatlatan Aypare Tatlısı, lezzetiyle tüm tatlı severlerin beğenisini topluyor. Bu tatlı, özel günlerinizde veya sıradan bir gününüzde tatlı ihtiyacınızı karşılamak için ideal. Şimdi bu kolay tarifi deneyin ve sevdiklerinizle bu benzersiz lezzetin tadını çıkarın. Afiyet olsun!